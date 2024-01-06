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        Otomobilin TIR´a çarptığı ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

        SAKARYA´da Fırat Baykal´ın (28), kullandığı otomobille TIR´a çarpıp yaşamını yitirdiği kazanın KGYS kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, 21 Kasım´da saat 02.00 sıralarında D-100 kara yolunun Erenler Modern Sanayi kavşağında meydana geldi. Fırat Baykal yönetimindeki 54 HR 425 plakalı otomobil, Faruk A. yönetimindeki 34 ABY 314 plakalı TIR´a çarptı. Kazada sürücü Baykal yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 15:49 Güncelleme: 06.01.2024 - 15:50
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        Otomobilin TIR´a çarptığı ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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        SAKARYA´da Fırat Baykal´ın (28), kullandığı otomobille TIR´a çarpıp yaşamını yitirdiği kazanın KGYS kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, 21 Kasım´da saat 02.00 sıralarında D-100 kara yolunun Erenler Modern Sanayi kavşağında meydana geldi. Fırat Baykal yönetimindeki 54 HR 425 plakalı otomobil, Faruk A. yönetimindeki 34 ABY 314 plakalı TIR´a çarptı. Kazada sürücü Baykal yaşamını yitirdi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından paylaşılan Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıyan kaza görüntülerinde Baykal´ın yaşamını yitirdiği kazanın da görüntülerine yer verildi. Otomobilin TIR´a çarptığı o anlar saniye saniye görüntülendi.

        Görüntülerde ayrıca Sakarya´daki farklı kavşaklarda meydana gelen 3 ayrı motosiklet kazasının görüntüleri de yer aldı. Ozan Ünal Caddesi'nden gelip kavşağa giren bir araca, Kuzey Terminal istikametine geçmek isteyen motosiklet çarptı. Adapazarı Milli Egemenlik Caddesi itfaiye kavşağında ise motosikletin otomobile çarpma anıyla, Serdivan Beşköprü Caddesi'nde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışma anları KGYS kameralarına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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