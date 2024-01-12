Sakaryaspor - Göztepe: 1-2

STAT:Yeni Sakarya Atatürk

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Haydar Avcı, Samet Özkul

SAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu- Ali Ülgen (Dk. 59 Oğuz Yıldırım), Isaac Donkor, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Rajko Rotman, Odise Roshi (Dk. 46 Kasongo), Hasan Kılıç, Murat Cem Akpınar (Dk. 80 Dimitrov), Del Valle, Burak Süleyman

GÖZTEPE: Matuez Lis- Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Tarkan Serbest, Lasse Nielsen (Dk 90+1 Heliton), İsmail Köybaşı, Doğan Erdoğan, Yalçın Kayan (Dk.76 Celil Yüksel), David Tijanic (Dk. 76 Lundqvist) Aliou Badara Traore (Dk.67 Ahmet Ildız), Kubilay Kanatsızkuş (Dk 90+1 Ümit Akdağ)

GOLLER: Dk.90+3 Kabongo Kasongo (Sakaryaspor)- Dk.8 Tijanic, Dk.77 Ahmet Ildız (Göztepe)

SARI KARTLAR: Kubilay Kanatsızkuş (Göztepe)

1'nci Lig'in 18´inci haftasında Sakaryaspor, sahasında konuk ettiği Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.

8´inci dakikada Sakaryaspor defansının yaptığı pas hatası ile kaleye yakın bölgede topla buluşan Traore, pasını ceza sahası içerisindeki Tijanic´e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

48´inci dakikada Del Valle'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Burak Süleyman'ın vuruşu kaleci Lis'de kaldı.

77´inci Kubilay Kanatsızkuş'un verdiği pasla buluşan Ahmet Ildız, ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutla golü buldu: 2-0.

90+3´üncü dakikada Göztepe kalecisi Liz, arkasına saklanan Kabongo Kasongo´yu görmeden topu yere bıraktı. Yerdeki topu fırsata çeviren Kasongo takımı adına golü buldu: 2-1.

Karşılaşma Göztepe'nin 2-1´lik galibiyeti ile sona erdi. Sakaryaspor´un aldığı mağlubiyet ile 11 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

DHA-Spor - Türkiye-Sakarya - Ahmet Cüneyt KULAK

2024-01-12 22:30:27