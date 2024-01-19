Komiser, boşanma aşamasındaki eşini ve kızını öldürüp intihar etti (2)

EVDEN2 TÜFEK VE 1 TABANCA ÇIKTI

Sakarya'da komiser olarak görev yapan İlker Tarık Ünal'ın, boşanma aşamasındaki eşi Nesrin Ünal ile kızı Ayşegül Oğuz'u beylik tabancasıyla öldürüp, intihar ettiği olayda, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri evde inceleme yaptı. Evde 2 yarı otomatik av tüfeği ile olayda kullanılan tabanca ve kovanlar delil olarak alındı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'nde ölenlerin otopsi işlemleri sürerken, yaralanan İlker Tarık Ünal'ın annesi Ayişe Ünal'ın da hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.