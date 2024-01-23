Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

        SAKARYA'da, 7 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 13:27 Güncelleme: 23.01.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA'da, 7 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Üçgen'in de kullanıldığı operasyonda yapılan aramalarda 3 kilo kubar esrar, 39 gram metamfetamin, 17 gram bonzai, 5 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi ve 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 6 şüpheli ise gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da çifte vahşet! İki kadını birden bıçakladı
        İstanbul'da çifte vahşet! İki kadını birden bıçakladı
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Avcıları taşıyan tekne alabora oldu! 1 kişi aranıyor
        Avcıları taşıyan tekne alabora oldu! 1 kişi aranıyor
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu!
        Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu!
        Oğlunu kaybetti
        Oğlunu kaybetti
        Dev teklifi reddetti!
        Dev teklifi reddetti!
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        İş kanunları değişiyor
        İş kanunları değişiyor
        Eşinin dayısını öldürmüştü! 19 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Eşinin dayısını öldürmüştü! 19 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        İstanbul'da baltalı vahşet!
        İstanbul'da baltalı vahşet!
        Bu sefer mazereti yok
        Bu sefer mazereti yok
        Trafikte yol kesti sonra ilan verip özür diledi
        Trafikte yol kesti sonra ilan verip özür diledi
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Önce havaya sonra bacağa! Kanlı yol kavgası!
        Önce havaya sonra bacağa! Kanlı yol kavgası!
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Japon Prenses nerede çalışacak?
        Japon Prenses nerede çalışacak?
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i

        Benzer Haberler

        Sakaryaspor Başkanı Genç, hakem kararlarını eleştirdi
        Sakaryaspor Başkanı Genç, hakem kararlarını eleştirdi
        AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alemdar'dan ziyaretler
        AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alemdar'dan ziyaretler
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'da eskrim turnuvası devam ediyor
        Sakarya'da eskrim turnuvası devam ediyor
        Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan memleketinde anılacak
        Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan memleketinde anılacak
        Sakarya'da "Şehit Ali Gaffar Okkan İller Arası Karate Turnuvası" düzenlendi
        Sakarya'da "Şehit Ali Gaffar Okkan İller Arası Karate Turnuvası" düzenlendi