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        Sakaryaspor - Bandırmaspor: 1-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 22:38 Güncelleme: 02.02.2024 - 22:40
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        Sakaryaspor - Bandırmaspor: 1-0
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        STAT:Yeni Sakarya Atatürk

        HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Sezgin Çınar, Mehmet Sıraç Akpınar

        SAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu - Oğuz Yıldırım, Donkor, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Simon (Dk. 89 Çağlayan Menderes), Rotman, Sinan Kurt (Dk. 81 Samed Onur), Roshi, Burak Süleyman, Del Valle (Dk. 46 Dimitrov)

        BANDIRMASPOR: Akın Alkan - Rahmetullah Berişbek (Dk. 81 Doğan Can Davas), Sergen Piçinciol, Taha Batuhan Yayıkcı, Mücahit Albayrak (Dk. 57 Emre Batuhan Adıgüzel), Levent Ayçiçek, Emirhan Aydoğan (Dk. 51 Mehmet Özcan), Soukou (Dk. 56 Mexer), Foor, Jozefzoon (Dk. 81 Badji), Djitte

        GOL: Dk. 67 Roshi (Sakaryaspor)

        SARI KART: Djitte (Bandırmaspor)

        1'nci Lig'in 21´inci haftasında Sakaryaspor, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor´u 1-0 mağlup etti.

        3´üncü dakikada Bandırmaspor´da Levent Ayçiçek´in kullandığı köşe vuruşunda Sergen kafayla vurdu fakat kaleci Cihan yakın mesafeden topu kurtardı. 

        33´üncü dakikada ceza sahası dışında Simon´un pasında topla buluşan Donkor´un şutunu kaleci Akın kurtardı.

        67´nci dakikada Sakaryaspor´da Dimivrov´un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisine gelen topa Roshi kafayla vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

        77´nci dakikada Bandırmaspor´da Levent´in ceza sahası içerisinden vuruşunda topu kaleci Cihan son anda kurtardı.

        Karşılaşma Sakaryaspor´un 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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