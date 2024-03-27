Takip sonrası durdurulan kamyonette 58 kilo bonzai ele geçirildi; 11 gözaltı

SAKARYA'dauyuşturucu taşıdığı belirlenen kamyonet, polisin takibi ile durduruldu. Kamyonette 58 kilo 200 gram bonzai ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Sakarya'nın Adapazarı ilçesine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, uyuşturucu taşıyan kamyoneti takibe aldı. Polis, Adapazarı'nda kamyoneti durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, kamyonetle kaçmaya başladı. Bu sırada sürücünün yanındaki kişi, kamyonetin kasasındaki uyuşturucuların bir kısmını yola attı. Bir süre sonra polisin takibi ile araç durduruldu. Kamyonette yapılan aramada ve yola atılan ile beraber toplam 58 kilo 200 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 11 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 75 bin TL ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.