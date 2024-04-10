Mal paylaşımı tartışmasında babasını ve üvey annesini tabancayla öldürüp, kardeşini yaraladı, yaralı kardeşi de onu öldürdü (2)- Yeniden
SayınYazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,'Borç- alacak tartışmasında anne- babasını tabancayla öldürüp, kardeşini yaraladı, yaralı kardeşi de onu öldürdü' başlıklı haberimizi kaynağından alınan yeni bilgilerle hem metin hem de fotoğraf olarak yeniden servis ediyoruz.
SayınYazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,
'Borç- alacak tartışmasında anne- babasını tabancayla öldürüp, kardeşini yaraladı, yaralı kardeşi de onu öldürdü' başlıklı haberimizi kaynağından alınan yeni bilgilerle hem metin hem de fotoğraf olarak yeniden servis ediyoruz.
YENİDEN
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İsa ÇİÇEK/ HENDEK (Sakarya),
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