Mal paylaşımı tartışmasında babasını ve üvey annesini tabancayla öldürüp, kardeşini yaraladı, yaralı kardeşi de onu öldürdü (2)- Yeniden SayınYazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,'Borç- alacak tartışmasında anne- babasını tabancayla öldürüp, kardeşini yaraladı, yaralı kardeşi de onu öldürdü' başlıklı haberimizi kaynağından alınan yeni bilgilerle hem metin hem de fotoğraf olarak yeniden servis ediyoruz.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 10.04.2024 - 03:41 Güncelleme: 10.04.2024 - 03:45 facebook

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