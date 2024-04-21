Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü: 2-1
STAT: Yeni Sakarya AtatürkHAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu, Samet Özkul, Ferhat ÇalarSAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu- Oğuz Yıldırım, Isaac Donkor, Rotman, Bülent Uzun, Hasan Kılıç, Murat Cem Akpınar (Dk.
STAT: Yeni Sakarya Atatürk
HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu, Samet Özkul, Ferhat Çalar
SAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu- Oğuz Yıldırım, Isaac Donkor, Rotman, Bülent Uzun, Hasan Kılıç, Murat Cem Akpınar (Dk.86 Samed Onur), Odishe Roshi (Dk.86 Koray Kılınç), Burak Süleyman (Dk.71 Z. Dimitrov), Yonathan Del Valle (Dk58 Sinan Kurt), D. Ndlovu (Dk. 60 K. Kasongo)
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ : Metin Uçar- Uğur Akdemir, Ahmet Kesim, Mert Kula, Muharrem Cinan, Mikail Okyar (Dk. 76 Şahverdi Çetin), Selim Ilgaz (Dk. 46 M. Dembele), Erkam Develi (Dk.82 Erkan Eyibil), J.Bardhi, M. Camara (Dk. 46 G. Ariyibi), Görkem Bitin (Dk.65 Melih İnan)
GOLLER: Dk.18- ve Dk. 45 Yonathan Del Valle (Sakaryaspor) Dk.66 Melih İnan (Ankara Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Burak Süleyman(Sakaryaspor)- Şahverdi Süleyman (Ankara Keçiörengücü)
1'inci Lig'in 31'inci haftasında Sakaryaspor, kendi sahasında Ankara Keçiörengücü’nü 2-1 mağlup etti.
18’inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Del Valle'nin şutu ağlara gitti: 1-0.
45’inci dakikada sol kanattan Murat Cem Akpınar’ın ortasında, ceza sahası içinde topla buluşan Del Valle, topu filelere gönderdi: 2-0.
Sakaryapsor ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.
51’inci dakikada sağ kanattan gelişen Keçiörengücü atağında topla buluşan Dembele’nin şutunu kaleci Cihan kontrol ederek golü engelledi.
66’ncı dakikada ceza sahası dışından Dembele’nin Melih İnan’a verdiği pası kontrol edip kaleye şut çeken Melih İnan takımı adına golü buldu: 2-1.
Karşılaşma Sakaryaspor’un 2-1 galibiyeti ile sona erdi.
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