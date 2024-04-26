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        Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı yaya öldü (2)

        ADLİYEDETÖRENSakarya'nın Karasu ilçesinde kaldırımda yürürken otomobilin çarpan Karasu Adliyesi hizmetli personeli Zahide Saatçi için adliye önünde tören düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 16:28 Güncelleme: 26.04.2024 - 16:30
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        Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı yaya öldü (2)
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        ADLİYEDETÖREN

        Sakarya’nın Karasu ilçesinde kaldırımda yürürken otomobilin çarpan Karasu Adliyesi hizmetli personeli Zahide Saatçi için adliye önünde tören düzenlendi. Adliye bahçesinde 2 çocuk annesi Saatçi’nin Türk bayrağına sarılı tabutu başında helallik alındı. Ailesi ve yakınları, Saatçi’nin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Zahide Saatçi’nin cenazesinin Sinop’un Gerze ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

        KAZA KAMERADA

        Bu arada kazanın, başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin kaldırımda yürüyen Zahide Saatçi’ye çarpması ve ardından şarampole devrilerek takla atması yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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