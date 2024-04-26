Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı yaya öldü (2)

Bu arada kazanın, başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin kaldırımda yürüyen Zahide Saatçi’ye çarpması ve ardından şarampole devrilerek takla atması yer aldı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kaldırımda yürürken otomobilin çarpan Karasu Adliyesi hizmetli personeli Zahide Saatçi için adliye önünde tören düzenlendi. Adliye bahçesinde 2 çocuk annesi Saatçi’nin Türk bayrağına sarılı tabutu başında helallik alındı. Ailesi ve yakınları, Saatçi’nin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Zahide Saatçi’nin cenazesinin Sinop’un Gerze ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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