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        Otomobille hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, hafif ticari araçla kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Dursun Ali Tunca (69) hayatını kaybetti, araçlardaki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 11:22 Güncelleme: 28.04.2024 - 11:25
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        Otomobille hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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        SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, hafif ticari araçla kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Dursun Ali Tunca (69) hayatını kaybetti, araçlardaki 3 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde, Kocaali ilçesi Gümüşoluk Mahallesi baraj yolunda meydana geldi. Dursun Ali Tunca yönetimindeki 81 EZ 154 plakalı otomobille karşı yönden gelen Ömer Faruk İzgi’nin kullandığı 03 ABR 860 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada, yaralanan sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Yaşar Şirin ve Gülali Girgin, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Karasu ve Kocaali'deki devlet hastanelerine kaldırıldı. Kocaali Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Dursun Ali Tunca, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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