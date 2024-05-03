Kayıp Iraklı, fındık bahçesinde toprağa gömülü olarak ölü bulundu: 8 gözaltı (2)
2KİŞİ TUTUKLANDISakarya'da, cesedi fındık bahçesinde toprağa gömülü halde bulunan Iraklı Mohammed Azeez Mahdi'nin (44) ölümüyle ilgili soruşturmada yakalanıp, adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü adli kontrolle, 3'ü de savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı.
2KİŞİ TUTUKLANDI
Sakarya'da, cesedi fındık bahçesinde toprağa gömülü halde bulunan Iraklı Mohammed Azeez Mahdi'nin (44) ölümüyle ilgili soruşturmada yakalanıp, adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü adli kontrolle, 3'ü de savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Hüseyir Bilir (43) ve Emre Sarıyıldız (21) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
IRAKLI 1 KİŞİ ARANIYOR
Bu arada olaya karışan Irak uyruklu bir şüphelinin de firari olduğu ve arandığı öğrenildi. Mahdi'nin cenazesi, işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Irak'a gönderildi.
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