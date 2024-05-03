Kayıp Iraklı, fındık bahçesinde toprağa gömülü olarak ölü bulundu: 8 gözaltı (2)

2KİŞİ TUTUKLANDI

Sakarya'da, cesedi fındık bahçesinde toprağa gömülü halde bulunan Iraklı Mohammed Azeez Mahdi'nin (44) ölümüyle ilgili soruşturmada yakalanıp, adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü adli kontrolle, 3'ü de savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Hüseyir Bilir (43) ve Emre Sarıyıldız (21) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IRAKLI 1 KİŞİ ARANIYOR

Bu arada olaya karışan Irak uyruklu bir şüphelinin de firari olduğu ve arandığı öğrenildi. Mahdi'nin cenazesi, işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Irak'a gönderildi.