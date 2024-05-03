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        Otomobiliyle yolda yatan köpeği ezdi, aracını kontrol edip yoluna devam etti

         SAKARYA'nınKarasu ilçesinde bir sürücü, otomobiliyle yolda yatan köpeğin üzerinden geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 23:01 Güncelleme: 03.05.2024 - 23:05
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        Otomobiliyle yolda yatan köpeği ezdi, aracını kontrol edip yoluna devam etti
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         SAKARYA’nınKarasu ilçesinde bir sürücü, otomobiliyle yolda yatan köpeğin üzerinden geçti. İnip otomobilini kontrol eden sürücü, aracının altından çıkmaya çalışan yaralı köpeğe aldırış etmeden uzaklaşırken, o anlar kameralara yansıdı.

        Olay, 30 Nisan günü saat 12.10'da Yalı Mahallesinde meydana geldi. Otomobiliyle mahalle arasında giden ve ismi öğrenilemeyen sürücü, yolda yatan köpeğin üzerinden geçti. Otomobilini durduran sürücü, inerek aracını kontrol etti. Otomobilin altından yaralı halde çıkmaya çalışan köpeği gören sürücü, daha sonra tekrar aracına binerek uzaklaştı. Sürücünün köpeğe çarpması, sonrasında ise yaralanan köpeği yolun ortasında bırakıp gittiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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