Otomobiliyle yolda yatan köpeği ezdi, aracını kontrol edip yoluna devam etti

SAKARYA’nınKarasu ilçesinde bir sürücü, otomobiliyle yolda yatan köpeğin üzerinden geçti. İnip otomobilini kontrol eden sürücü, aracının altından çıkmaya çalışan yaralı köpeğe aldırış etmeden uzaklaşırken, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, 30 Nisan günü saat 12.10'da Yalı Mahallesinde meydana geldi. Otomobiliyle mahalle arasında giden ve ismi öğrenilemeyen sürücü, yolda yatan köpeğin üzerinden geçti. Otomobilini durduran sürücü, inerek aracını kontrol etti. Otomobilin altından yaralı halde çıkmaya çalışan köpeği gören sürücü, daha sonra tekrar aracına binerek uzaklaştı. Sürücünün köpeğe çarpması, sonrasında ise yaralanan köpeği yolun ortasında bırakıp gittiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.