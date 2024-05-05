Sakaryaspor - Tuzlaspor: 0-2
STAT: Yeni Sakarya AtatürkHAKEMLER: Muhammet Ali Meteoğlu, Mehmet Kısal, Hüseyin AylakSAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu- Oğuz Yıldırım (Dk.
STAT: Yeni Sakarya Atatürk
HAKEMLER: Muhammet Ali Meteoğlu, Mehmet Kısal, Hüseyin Aylak
SAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu- Oğuz Yıldırım (Dk.80 Sinan Kurt), Isaac Donkor, Rotman, Erdi Dikmen (Dk.60 Bülent Cevahir), Hasan Kılıç, Samed Onur (Dk.60 Burak Süleyman), Dimitrov, Murat Cem Akpınar (Dk.73 Koray Kılınç), Del Valle, Kabongo Kasongo
TUZLASPOR: Emre Koyuncu- Samet Asatekin, Gökhan Akkan, Philip Awuku, Çağrı Giritoğlu, Muhammed Akarslan(Dk. 77 Sadık Baş), Mahamdou Ba, Hikmet Çiftçi (Dk. 90 Aksel Aktaş), Wiliam Togui, Umar Aminu (Dk.77 Luka Stankovski), Streli Mamba (Dk.82 Bakhtiyar Hasanalizade)
GOLLER: DK.57 Mamba, Dk. 90+6 Sadık Baş (Tuzlaspor)
SARI KARTLAR: Kabongo Kasongo, Erdi Dikmen (Sakaryaspor), Muhammed Akarslan, Luka Stankovski (Tuzlaspor)
1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Sakaryaspor, kendi evinde karşılaştığı Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu.
41'inci dakikada Sakaryaspor atağında sol kanattaki duran topun başına geçen Dimitrov’un kullandığı serbest vuruşu kaleci kurtardı.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
57'nci dakikada Tuzlaspor'un hızlı gelişen atağında Hikmet Çiftçi'nin pasında topla buluşan Mamba, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
61'inci dakikada Sakaryaspor atağında oyuna yeni giren Burak Süleyman’ın çektiği şut direkten döndü.
90+6'ncı dakikada Tuzlaspor'un baskısında topla buluşan Sadık Baş, topu ağlara göndererek takımının ikinci golünü attı: 0-2.
Karşılaşma Tuzlaspor’un 2-0’lık galibiyeti ile sona erdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.