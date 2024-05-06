Devrilen motosikletin sürüklenip bariyerlere çarpan sürücüsü öldü
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu sürüklenip bariyerlere çarpan Alperen Şimşek (22), hayatını kaybetti.
SAKARYA’nın Karasu ilçesinde kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu sürüklenip bariyerlere çarpan Alperen Şimşek (22), hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Karasu ilçesine bağlı Tuzla Mahallesi’nde meydana geldi. Alperen Şimşek’in virajda kontrolünü kaybettiği 54 AKC 464 plakalı motosiklet, devrildi. Sürüklenen sürücü bariyerlere çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Şimşek’in hayatını kaybettiğini belirledi. Alperen Şimşek’in cansız bedeni, inceleme sonrası Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.