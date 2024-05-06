Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Devrilen motosikletin sürüklenip bariyerlere çarpan sürücüsü öldü

        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu sürüklenip bariyerlere çarpan Alperen Şimşek (22), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 10:40 Güncelleme: 06.05.2024 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devrilen motosikletin sürüklenip bariyerlere çarpan sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA’nın Karasu ilçesinde kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu sürüklenip bariyerlere çarpan Alperen Şimşek (22), hayatını kaybetti.

        Kaza, gece saatlerinde Karasu ilçesine bağlı Tuzla Mahallesi’nde meydana geldi. Alperen Şimşek’in virajda kontrolünü kaybettiği 54 AKC 464 plakalı motosiklet, devrildi. Sürüklenen sürücü bariyerlere çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Şimşek’in hayatını kaybettiğini belirledi. Alperen Şimşek’in cansız bedeni, inceleme sonrası Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tekirdağ'da binada patlama!
        Tekirdağ'da binada patlama!
        İsrail'den Gazzelilere tahliye uyarısı!
        İsrail'den Gazzelilere tahliye uyarısı!
        İki çocuk annesi ve öğretmendi! Boşanma aşamasında dehşet!
        İki çocuk annesi ve öğretmendi! Boşanma aşamasında dehşet!
        Galatasaray - Sivasspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Sivasspor maçının hakem yorumları
        Barıştırmak istemişti... Oğlunun yanında öldürdüler!
        Barıştırmak istemişti... Oğlunun yanında öldürdüler!
        "Durdurulamaz bir imha timi"
        "Durdurulamaz bir imha timi"
        İşlenmemiş altın ithalatında uygulanan kotaya ilişkin sorulara bakanlıktan yanıt
        İşlenmemiş altın ithalatında uygulanan kotaya ilişkin sorulara bakanlıktan yanıt
        Finallerin takımı!
        Finallerin takımı!
        3 çocuk babasıydı! Kahvede kanlı kavga!
        3 çocuk babasıydı! Kahvede kanlı kavga!
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Ünlü şarkıcının acı günü
        'Poliçe süresini beklemeyin'
        'Poliçe süresini beklemeyin'
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Düğün konvoyunda zarf kavgası: Araçla üzerinden geçti
        Düğün konvoyunda zarf kavgası: Araçla üzerinden geçti
        Günün hangi saatinde duş alınmalı?
        Günün hangi saatinde duş alınmalı?
        'Titanic'in kaptanı hayatını kaybetti
        'Titanic'in kaptanı hayatını kaybetti
        O anlar kamerada! Kavgayı ayıran polise kafa attı!
        O anlar kamerada! Kavgayı ayıran polise kafa attı!
        Kahreden rapor! Nisan ayında kaç kadın öldürüldü?
        Kahreden rapor! Nisan ayında kaç kadın öldürüldü?
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kabinede gündem öğretmen ataması
        Kabinede gündem öğretmen ataması

        Benzer Haberler

        Sakarya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Sakarya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Sakaryaspor, oyuncusu Burak Süleyman'ın sözleşmesini sonlandırdı
        Sakaryaspor, oyuncusu Burak Süleyman'ın sözleşmesini sonlandırdı
        Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Coşkun Demirbakan oldu
        Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Coşkun Demirbakan oldu
        Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
        Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
        Sakaryaspor-Tuzlaspor maçının ardından
        Sakaryaspor-Tuzlaspor maçının ardından
        Sakaryaspor - Tuzlaspor: 0-2
        Sakaryaspor - Tuzlaspor: 0-2