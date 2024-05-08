Sakarya'da 2'si ağır, 3 kişinin yaralandığı patlama kamerada
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde orman işletme deposunda, damgalama tankında meydana gelen, 2'si ağır, 3 işçinin yaralandığı patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde orman işletme deposunda, damgalama tankında meydana gelen, 2’si ağır, 3 işçinin yaralandığı patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında Akyazı ilçesindeki Yongalık Orman İşletme Müdürlüğü deposunda meydana geldi. Ağaçlara damgalama yapmak için kullanılan boyanın bulunduğu damgalama tankında bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamayla birlikte tankta yangın çıktı. Patlamada, tankın yakınındaki Faik Y. (53), Selçuk Y. (44) ve Abdülkadir T. isimli işçiler yaralandı. İhbar üzerine depoya 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden söndürüldü.
Vücudunda yanıklar olan işçilerden Abdülkadir T. Akyazı Devlet Hastanesi’ne, Faik Y. Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’ne, Selçuk Y. de İstanbul Kartal Yanık Merkezi’ne sevk edildi. Selçuk Y.’nin vücudunun yüzde 65’inde yanıklar olduğu ve 48 saat uyutulacağı öğrenilirken, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Vücudunun yüzde 50’sinde yanıklar oluşan Faik Y.’nin de 5 saat ameliyatta kaldığı, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Abdülkadir T.'nin ise durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Bu arada patlama anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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