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        Sakarya'da 2'si ağır, 3 kişinin yaralandığı patlama kamerada

        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde orman işletme deposunda, damgalama tankında meydana gelen, 2'si ağır, 3 işçinin yaralandığı patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 16:14 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:20
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        Sakarya'da 2'si ağır, 3 kişinin yaralandığı patlama kamerada
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        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde orman işletme deposunda, damgalama tankında meydana gelen, 2’si ağır, 3 işçinin yaralandığı patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında Akyazı ilçesindeki Yongalık Orman İşletme Müdürlüğü deposunda meydana geldi. Ağaçlara damgalama yapmak için kullanılan boyanın bulunduğu damgalama tankında bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamayla birlikte tankta yangın çıktı. Patlamada, tankın yakınındaki Faik Y. (53), Selçuk Y. (44) ve Abdülkadir T. isimli işçiler yaralandı. İhbar üzerine depoya 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden söndürüldü.

        Vücudunda yanıklar olan işçilerden Abdülkadir T. Akyazı Devlet Hastanesi’ne, Faik Y. Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’ne, Selçuk Y. de İstanbul Kartal Yanık Merkezi’ne sevk edildi. Selçuk Y.’nin vücudunun yüzde 65’inde yanıklar olduğu ve 48 saat uyutulacağı öğrenilirken, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Vücudunun yüzde 50’sinde yanıklar oluşan Faik Y.’nin de 5 saat ameliyatta kaldığı, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Abdülkadir T.'nin ise durumunun iyi olduğu ifade edildi.

        Bu arada patlama anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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