Sakarya'da 2'si ağır, 3 kişinin yaralandığı patlama kamerada

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde orman işletme deposunda, damgalama tankında meydana gelen, 2’si ağır, 3 işçinin yaralandığı patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında Akyazı ilçesindeki Yongalık Orman İşletme Müdürlüğü deposunda meydana geldi. Ağaçlara damgalama yapmak için kullanılan boyanın bulunduğu damgalama tankında bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamayla birlikte tankta yangın çıktı. Patlamada, tankın yakınındaki Faik Y. (53), Selçuk Y. (44) ve Abdülkadir T. isimli işçiler yaralandı. İhbar üzerine depoya 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden söndürüldü.