Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Araçlarının patlayan lastiğini kontrol eden çifte TIR çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

        SAKARYA'da, lastiği patladığı için emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan gelen başka TIR çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 11:28 Güncelleme: 12.05.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Araçlarının patlayan lastiğini kontrol eden çifte TIR çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA'da, lastiği patladığı için emniyet şeridinde duran TIR’a arkadan gelen başka TIR çarptı. Kazada, lastiği kontrol etmek için aşağıya inmiş olan TIR'ın sürücüsü Hüseyin Özdemir (39) ve eşi Sevgi Özdemir (39) hayatını kaybederken, diğer TIR'ın sürücüsü Y.K. (27) de yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde, Anadolu Otoyolu'nun Hendek ilçesi Balıklıihsaniye mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Hüseyin Özdemir idaresindeki 28 EE 540 plakalı demir boru yüklü TIR'ın lastiği patladı. Aracını emniyet şeridine çeken sürücü Özdemir, birlikte seyahat ettiği eşi Sevgi Özdemir ile lastiği kontrol etmek için aşağı indi. Bu sırada arkadan gelen Y.K. yönetimindeki 41 AEC 388 plakalı hurda yüklü TIR, park halindeki TIR'a ve çifte çarpıp, sonra yan yattı. TIR'ın dorsesinde yüklü demir borular da çarpmanın etkisiyle çekici kabinini de aşıp ön camdan dışarı çıktı.

        Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü Y.K. yaralanırken, sağlıkçıların kontrolünde Özdemir çiftinin öldüğü belirlendi. Yaralı sürücü, ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir çiftinin cansız bedenleri de aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'in ziyareti öncesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'in ziyareti öncesinde konuştu
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Ya tamam ya devam!
        Ya tamam ya devam!
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        İsrail saldırıları genişletti
        İsrail saldırıları genişletti
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!

        Benzer Haberler

        Anadolu Otoyolu'nda iki tırın karıştığı kazada iki kişi öldü, bir kişi yara...
        Anadolu Otoyolu'nda iki tırın karıştığı kazada iki kişi öldü, bir kişi yara...
        Trendyol 1. Lig'de play-off finaline kalan Sakaryaspor'u taraftarları karşı...
        Trendyol 1. Lig'de play-off finaline kalan Sakaryaspor'u taraftarları karşı...
        Sakarya'da rüzgarın yerinden söktüğü akaryakıt istasyonunun çatısı otomobil...
        Sakarya'da rüzgarın yerinden söktüğü akaryakıt istasyonunun çatısı otomobil...
        Sakarya "Bike Fest" 15-26 Mayıs'ta düzenlenecek
        Sakarya "Bike Fest" 15-26 Mayıs'ta düzenlenecek
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Sakarya ve Karabük'te protesto edild...
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Sakarya ve Karabük'te protesto edild...
        Taraklı'da tarihi konakların tamamı restore edilerek turizme kazandırılacak
        Taraklı'da tarihi konakların tamamı restore edilerek turizme kazandırılacak