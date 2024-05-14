Orman işletme deposundaki patlamada ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, 8 gün önce orman işletme deposundaki damgalama tankında meydana gelen patlamada 2’si ağır, 3 işçi yaralandı. Ağır yaralı işçilerden Selçuk Yılmaz (44) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 6 Mayıs saat 13.30 sıralarında Akyazı ilçesindeki Yongalık Orman İşletme Müdürlüğü deposunda meydana geldi. Ağaçlara damgalama yapmak için kullanılan boyanın bulunduğu tankta bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamayla birlikte tankta yangın çıktı. Patlamada, tankın yakınındaki işçiler Faik Y. (53), Selçuk Yılmaz ve Abdülkadir T. yaralandı. İhbar üzerine depoya sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden söndürüldü. Vücudunda yanıklar olan işçilerden Abdülkadir T. Akyazı Devlet Hastanesi’ne, Faik Y. Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’ne, Selçuk Yılmaz da İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’ne sevk edildi. Patlama anı kameraya yansıdı. Vücudunun yüzde 65’inde yanıklar olan Selçuk Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Yılmaz’ın cenazesinin bugün Akyazı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.