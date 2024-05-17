Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Evinde 2 kraliyet pitonu ele geçirildi, 25 bin TL ceza kesildi

        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 2 kraliyet pitonu ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 13:55 Güncelleme: 17.05.2024 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evinde 2 kraliyet pitonu ele geçirildi, 25 bin TL ceza kesildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA’nın Karasu ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 2 kraliyet pitonu ele geçirildi. Yasak olmasına rağmen yılanları evinde besleyen R.K.’ye 25 bin TL para cezası kesildi.

        Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi’nde oturan R.K.’nin evinde yasaklı hayvanlar beslediği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 2 kraliyet pitonu ele geçirildi. Ayrıca, pitonların beslenmesi için kullanıldığı iddia edilen 11 de canlı hamster bulundu. R.K.’ye, Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet suçundan 25 bin TL idari para cezası uygulandı. Hayvanlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

        R.K.’nin, yılanlara dondurulmuş ve paketlenmiş halde hamsterlar verdiğini, evde bulunan canlı hamsterları ise beslediğini söylediği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Uçakta yolcunun kalbi durdu! Cankurtaran vekil!
        Uçakta yolcunun kalbi durdu! Cankurtaran vekil!
        ATM'den para çekenler dikkat! Kaşla göz arasında milyonlarca liralık dolandırıcılık
        ATM'den para çekenler dikkat! Kaşla göz arasında milyonlarca liralık dolandırıcılık
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        Sözde cinsel tavsiyeye Reklam Kurulu'ndan 550 bin lira ceza
        Sözde cinsel tavsiyeye Reklam Kurulu'ndan 550 bin lira ceza
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dolandırıcılara karşı uyardı
        Dolandırıcılara karşı uyardı
        Dayak yediği sevgilisini bıçakla öldürmüştü! Irına'nın cezası açıklandı!
        Dayak yediği sevgilisini bıçakla öldürmüştü! Irına'nın cezası açıklandı!
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        Çetin Doğan tahliye edildi
        Çetin Doğan tahliye edildi
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        Türk bilim insanları dünya literatürüne kazandırdı
        Türk bilim insanları dünya literatürüne kazandırdı
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil

        Benzer Haberler

        Genç mühendisler, yapay zeka destekli yazılımla otomotivde üretim hataların...
        Genç mühendisler, yapay zeka destekli yazılımla otomotivde üretim hataların...
        Sakaryaspor, Süper Lig için oynayacağı play-off finalinin hazırlıklarına ba...
        Sakaryaspor, Süper Lig için oynayacağı play-off finalinin hazırlıklarına ba...
        Sakarya'da yangın çıkan 2 evde hasar oluştu
        Sakarya'da yangın çıkan 2 evde hasar oluştu
        "Tour of Sakarya", MTB Cup yarışıyla devam etti
        "Tour of Sakarya", MTB Cup yarışıyla devam etti
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
        Sakarya'da kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
        Sakarya'da kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü