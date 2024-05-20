Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Ali, hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Korucuk Mahallesi Cevat Uncuoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali Çetinel yönetimindeki 54 AKH 644 plakalı motosiklet, plakası öğrenilemeyen Ö.B. idaresindeki minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, minibüs sürücüsü yara almadı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Ali Çetinel, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çetinel, hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü Ö.B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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