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        Sakarya'da el ve ayakları bağlı, toprağa gömülü bulunan ceset 40'lı yaşlarda erkeğe ait

        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, dün boş arazide bina inşaatı için yapılan temel kazısında el ve ayakları bağlı, toprağa gömülü bulunan cesedin 40'lı yaşlarda bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 16:01 Güncelleme: 21.05.2024 - 16:10
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        Sakarya'da el ve ayakları bağlı, toprağa gömülü bulunan ceset 40'lı yaşlarda erkeğe ait
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        SAKARYA’nın Karasu ilçesinde, dün boş arazide bina inşaatı için yapılan temel kazısında el ve ayakları bağlı, toprağa gömülü bulunan cesedin 40’lı yaşlarda bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Cesedin kimliği, gömen kişi veya kişilerin tespiti için soruşturma sürüyor.

        Olay, dün saat 13.30 sıralarında Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Caddenin kenarında boş arazide iş makinesi ile yapılan temel kazısında toprağa gömülü, el ve ayakları bağlı ceset bulundu. İş makinesi operatörü, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede, vücut bütünlüğü bozulan cesedin bir kadına ait olduğu üzerinde duruldu. Ceset, inceleme sonrası Sakarya Korucuk Otopsi Merkezi’ne götürüldü. Burada yapılan incelemede cesedin 40’lı yaşlarda bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Korucuk Otopsi Merkezi’nde inceleme sürerken, cesetten DNA örneği de alındı. Ayrıca polisin yaptığı araştırmada, bulunan cesedin eşkaline uygun bir kayıp başvurusu yapılmadığı ortaya çıktı.

        Cesedin kimliği, gömen kişi veya kişilerin tespiti için polisin çok yönlü soruşturması sürüyor.

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