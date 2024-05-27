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        Sakarya'da denizde kaybolan üniversite öğrencisi Burak, aranıyor

        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde dün denize giren üniversite öğrencisi Burak Emre Meşe (19), dalgalara kapılarak kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 14:38 Güncelleme: 27.05.2024 - 14:40
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        Sakarya'da denizde kaybolan üniversite öğrencisi Burak, aranıyor
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        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde dün denize giren üniversite öğrencisi Burak Emre Meşe (19), dalgalara kapılarak kayboldu. Meşe'yi arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterin de desteğiyle sürüyor.

        Olay, dün saat 16.00 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'ndeki plajda meydana geldi. Denize giren 3 üniversiteliden 2'si bir süre sonra çıkarken, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Karasu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi Burak Emre Meşe dalgalara kapılarak kayboldu. Arkadaşları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine AFAD, itfaiye, Sahil Güvenlik, polis ve arama kurtarma derneği ekipleri sevk edildi. Dün başlatılan çalışmalar sonuçsuz kalırken, ara verilen aramalara sabah saatlerinde yeniden başlandı. Bu kapsamda Sahil Güvenlik dalgıçları, su altında arama yaparken, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter de havadan çalışma yürüttü. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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