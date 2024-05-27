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        Sakarya'da denizde kaybolan üniversite öğrencisi Burak, cansız bulundu (2)

        28SAAT SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDUSakarya'nın Karasu ilçesinde, dün saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 21:44 Güncelleme: 27.05.2024 - 21:45
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        Sakarya'da denizde kaybolan üniversite öğrencisi Burak, cansız bulundu (2)
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        28SAAT SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde, dün saat 16.00 sıralarında girdiği denizde kaybolan üniversite öğrencisi Burak Emre Meşe'nin (19), arama çalışmalarının 28'inci saatinde cansız bedeni bulundu. Meşe'nin cenazesi, ekipler tarafından kıyıya çıkarıldıktan sonra cenaze aracıyla morga götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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