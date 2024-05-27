Sakarya'da denizde kaybolan üniversite öğrencisi Burak, cansız bulundu (2)
28SAAT SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDUSakarya'nın Karasu ilçesinde, dün saat 16.
28SAAT SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, dün saat 16.00 sıralarında girdiği denizde kaybolan üniversite öğrencisi Burak Emre Meşe'nin (19), arama çalışmalarının 28'inci saatinde cansız bedeni bulundu. Meşe'nin cenazesi, ekipler tarafından kıyıya çıkarıldıktan sonra cenaze aracıyla morga götürüldü.
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