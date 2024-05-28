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        Sakarya'da 8 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde 8 yıldır firari olan hakkında 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Vedat D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 17:59 Güncelleme: 28.05.2024 - 18:05
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        Sakarya'da 8 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı
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        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde 8 yıldır firari olan hakkında 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Vedat D. (29) polis tarafından yakalandı.

        Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 yıldır firari olan Vedat D.'nin, Yalı Mahallesi Piri Reis Caddesi’nde olduğunu tespit etti. Ekipler, caddede Vedat D.'yi yakaladı. Vedat D.'nin üzerinde yapılan aramada, 10 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan Vedat D., emniyetteki sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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