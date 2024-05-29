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        Sapanca Ülkü Ocakları Başkanı, tabancayla vuruldu

        SAKARYA'daÜlkü Ocakları Sapanca İlçe Başkanı Emirhan Kabalak (28), tartıştığı S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 09:59 Güncelleme: 29.05.2024 - 10:05
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        Sapanca Ülkü Ocakları Başkanı, tabancayla vuruldu
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        SAKARYA'daÜlkü Ocakları Sapanca İlçe Başkanı Emirhan Kabalak (28), tartıştığı S.K. (25) tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

        Olay, gece saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Çarşıiçi Caddesi'nde meydana geldi. Ülkü Ocakları Sapanca İlçe Başkanlığı binası önünde, Başkan Emirhan Kabalak ile S.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle S.K., belinden çıkardığı tabancayla Kabalak'a ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar, Kabalak'ın 2 ayağına isabet etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli kaçarken, Kabalak ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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