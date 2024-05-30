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        Sakarya'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

         SAKARYA'nınFerizli ilçesinde, hafriyat kamyonu ile kavşakta çarpışan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 19:48 Güncelleme: 30.05.2024 - 19:50
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        Sakarya'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü
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         SAKARYA’nınFerizli ilçesinde, hafriyat kamyonu ile kavşakta çarpışan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında D-650 karayolunun Ferizli Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Yahya K. (52) yönetimindeki 54 D 8763 plakalı hafriyat kamyonu, Canan Emilikli (26) yönetimindeki 54 ADY 784 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü ile otomobildeki Mükerrem Derinlik (35) araçta sıkışırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde otomobilde sıkışan 2 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Canan Emilikli ile Mükerrem Derinlik'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi.

        Kamyon şoförü Yahya K. polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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