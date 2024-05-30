Sakarya'da Süper Lig'e çıkamama üzüntüsü

Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında Adana'da oynanan ve Süper Lig'e yükselecek 3'üncü takımı belirleyecek maçta Sakaryaspor'un 3-1 mağlup olmasının ardından kentte büyük hüzün yaşandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Adapazarı Kent Meydanı'nda kurduğu dev ekranda maçı izleyen binlerce taraftar, evlerine üzüntüyle döndü.

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