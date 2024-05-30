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        Sakarya'da Süper Lig'e çıkamama üzüntüsü

        1'inci Lig Play-Off final maçında Sakaryaspor'un Bodrum FK'ya 3-1 mağlup olmasının ardından kentte büyük hüzün yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 23:21 Güncelleme: 30.05.2024 - 23:25
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        Sakarya'da Süper Lig'e çıkamama üzüntüsü
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        1'inci Lig Play-Off final maçında Sakaryaspor'un Bodrum FK'ya 3-1 mağlup olmasının ardından kentte büyük hüzün yaşandı.

        Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında Adana'da oynanan ve Süper Lig'e yükselecek 3'üncü takımı belirleyecek maçta Sakaryaspor'un 3-1 mağlup olmasının ardından kentte büyük hüzün yaşandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Adapazarı Kent Meydanı'nda kurduğu dev ekranda maçı izleyen binlerce taraftar, evlerine üzüntüyle döndü.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Dev ekranda maç izlenirken görüntüler

        - Maç sonundan görüntüler

        HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/ADAPAZARI(Sakarya),

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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