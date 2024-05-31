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        Sakarya'da 2 kişinin öldüğü kaza kamerada

        SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde kavşaktan geçiş yapan hafriyat kamyonuna hızla gelen otomobil çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 15:01 Güncelleme: 31.05.2024 - 15:05
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        Sakarya'da 2 kişinin öldüğü kaza kamerada
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        SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde kavşaktan geçiş yapan hafriyat kamyonuna hızla gelen otomobil çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, D-650 kara yolunun Ferizli Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Canan Emilikli (26) yönetimindeki 54 ADY 784 plakalı otomobil, kavşaktan geçiş yapan Yahya K. (52) idaresindeki 54 D 8763 plakalı hafriyat kamyonuna hızla çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken; olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Canan Emilikli ile yolcu olan Mükerrem Derinlik (35) yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kamyon sürücüsü Yahya K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Canan Emilikli'nin cenazesi, Karasu ilçesi Kurumeşe Yukarı Mezarlığı'nda, Mükerrem Derinlik'in cenazesi de Ferizli ilçesi Sinanoğlu Şose Mezarlığı'nda bugün, cuma namazı sonrası toprağa verildi.

        Bu arada kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin ana yolda ilerlediği sırada kavşaktan yola çıkan kamyona çarptığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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