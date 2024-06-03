KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs, Doğu Akdeniz'e hükmetmemiz bakımından çok önemlidir

KUZEYKıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "KKTC, son yıllarda çok büyük mesafeler katetti. Sadece Kıbrıs'ın toprağı değil, aynı zamanda deniz yetki alanları, ekonomik münhasır bölge, kara suları, kıta sahanlığı gibi birtakım uluslararası evrensel boyutlarıyla Kıbrıs, Doğu Akdeniz'e hükmetmemizin ve oradaki milli şuurun yaşatılması bakımından çok önemlidir" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, '27 Mayıs Darbesi ve Kıbrıs Barış Harekatı'ndan alınacak dersler' isimli konferansa katılmak için geldiği Sakarya'da ilk olarak valiliği ziyaret etti. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz tarafından karşılanan Tatar'a, çocuklar çiçek verdi. Polis mangasını selamlayarak Valilik Özel Defteri'ni imzalayan Tatar, Vali Karadeniz ve protokol üyeleri ile toplantı yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra Sakarya Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.