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        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs, Doğu Akdeniz'e hükmetmemiz bakımından çok önemlidir

        KUZEYKıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "KKTC, son yıllarda çok büyük mesafeler katetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 12:35 Güncelleme: 03.06.2024 - 12:40
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        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs, Doğu Akdeniz'e hükmetmemiz bakımından çok önemlidir
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        KUZEYKıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "KKTC, son yıllarda çok büyük mesafeler katetti. Sadece Kıbrıs'ın toprağı değil, aynı zamanda deniz yetki alanları, ekonomik münhasır bölge, kara suları, kıta sahanlığı gibi birtakım uluslararası evrensel boyutlarıyla Kıbrıs, Doğu Akdeniz'e hükmetmemizin ve oradaki milli şuurun yaşatılması bakımından çok önemlidir" dedi.

        KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, '27 Mayıs Darbesi ve Kıbrıs Barış Harekatı'ndan alınacak dersler' isimli konferansa katılmak için geldiği Sakarya'da ilk olarak valiliği ziyaret etti. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz tarafından karşılanan Tatar'a, çocuklar çiçek verdi. Polis mangasını selamlayarak Valilik Özel Defteri'ni imzalayan Tatar, Vali Karadeniz ve protokol üyeleri ile toplantı yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra Sakarya Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

        '50 YILDA KAZANIMLARIMIZ VAR'

        Dernekte konuşan Tatar, bu yılın Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü olması nedeniyle çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bunu coşkuyla kutlayacağız. Çünkü 50 yıl kolay değil, yarım asır. Bu 50 yılda kazanımlarımız var. Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk devleti olan KKTC, şu anda Kıbrıs halkının kendi bağımsızlığı ve özgürlüğü, aynı zamanda o coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle ulusal çıkarlarımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bayraklarımızla ve ezan sesiyle temsil edilmektedir. Bunlar fevkalade önemli değerlerdir. Bunları birlikte başardık. Mehmetçikler, bundan 50 yıl önce o Beşparmak Dağları'na çıktınız veya paraşütlerle atladınız. Mücahitlerimizle buluştuğunuzda gerçekten zor şartlarda o muharebeyi kazanmanın sizler için ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. O harekat olmasaydı; bugün, Kıbrıs, bir Yunan adası olacaktı. Bir bakıma Yunanistan. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuşatmış olacaktı. Kıbrıs Türk halkının kendi bekası, geleceği ve oradaki bağımsızlığını ilan edilmesiyle KKTC, son yıllarda çok büyük mesafeler katetti. Jeopolitik gelişmelere bağlı olarak orada milli siyasetin sürdürülebildiği bir vatan toprağı. Sadece Kıbrıs'ın toprağı değil, aynı zamanda deniz yetki alanları, ekonomik münhasır bölge, kara suları, kıta sahanlığı gibi birtakım uluslararası evrensel boyutlarıyla Kıbrıs, Doğu Akdeniz'e hükmetmemizin ve oradaki milli şuurun yaşatılması bakımından çok önemlidir" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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