KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs, Doğu Akdeniz'e hükmetmemiz bakımından çok önemlidir (2)

'KIBRIS’TAANLAŞMA OLACAKSA İKİ DEVLETLİ BİR ANLAŞMANIN OLMASI GEREKİR'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, '27 Mayıs Darbesi ve Kıbrıs Barış Harekatı'ndan Alınacak Dersler’ konulu konferansa katıldı. Sakarya Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa Tatar'ın yanı sıra, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, protokol üyeleri, gaziler ve öğrenciler katıldı. Konferansta konuşan Tatar, federal temelli görüşmelerin hiçbir zaman başarıyla sonuçlanmayacağını belirterek, "Kıbrıslı Rumların Avrupa Birliği'nin desteğiyle Kıbrıs Türkleriyle eşitlik temelinde bir anlaşmaya asla rıza göstermeyeceklerini ve dolayısıyla şu anda benim cumhurbaşkanı seçilmemden sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteğiyle Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa iki devletli bir anlaşmanın olması gerektiğini var gücümüzle bütün dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü kuzeydeki devlet, bağımsız egemen bir Türk devleti olarak mutlak surette her zaman nerede olursak olalım her hal ve şartta Türkiye Cumhuriyeti ile uyum içerisinde ve Türkiye’nin garantörlüğünün devamı ve Türk askerinin mutlak surette Kuzey Kıbrıs’ta varlığının devamıyla ancak Kıbrıs’ta barış, istikrar ve huzurun devam edebileceğini, bu siyasetin daha da kökleşmesi için şu an elimizden ne gelirse var gücümüzle bütün dünyaya bunları paylaşmaya ve haykırmaya çalışıyoruz” dedi.

Kıbrıs’ta çok zor dönemler geçirdiklerini ifade eden Tatar, açıklamalarına şöyle devam etti: “Tek taraflı müdahale hakkı ve garantörlük hakkıyla Türkiye’nin de söz sahibi olduğu bir Kıbrıs’ta elbette Türkiye’nin kendi hakkı ve hukuku ve o bölgedeki milli çıkar ve ulusal menfaatleri söz konusudur. Doğu Akdeniz’de istikrarın devamı için Türk-Yunan dengesinin sürdürebilmesi için Kıbrıs’ta mutlak surette iki devletli çözüm ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti bir anlaşma olacaksa mutlak surette bu anlaşmanın bir parçası olması gerektiğini var gücümüzle milli siyasetin gereği haykırmaya devam ediyoruz. Aksi taktirde federal çerçevede bir anlaşmayla Türkiye’nin Doğu Akdeniz’den çıkarılması, Türkiye’nin garantörlüğünün sona erdirilmesi ve Türk askerinin adadan çekilmesiyle Kıbrıslı Türklerin sonunun başlangıcı, federal yapı içerisinde Avrupa Birliği kurallarında Türkiye’nin de dışarıdan bakması ve bu kadar ödenen bedeller, bu kadar şehitlerin de bir bakıma sıfırla çarpılması. O nedenle biz bunu hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. “