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        Sakarya'da tarlada insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu

        SAKARYA'daihbar sonrası bir tarlada yapılan incelemede tişört, ayakkabı ve bir insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 12:42 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:45
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        Sakarya'da tarlada insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu
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        SAKARYA'daihbar sonrası bir tarlada yapılan incelemede tişört, ayakkabı ve bir insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu.

        Olay, sabah saatlerinde Adapazarı ilçesi Alandüzü Mahallesi Çeşme mevkisindeki bir tarlada meydana geldi. Sokak köpeklerinin sürekli aynı noktaya giderek havlamasından ve gelen kokudan şüphelenen bir kişi, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelip, inceleme yapan ekipler tişört, ayakkabı ve bir insana ait olduğu değerlendirilen kemikler buldu. Kemikler ile diğer malzemeler muhafaza edilerek, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne götürüldü. Buradaki incelemelerin ardından kemiklerin insana ait olup olmadığı belirlenecek. Kemikler insana ait çıkarsa, DNA testi ile ölen kişinin kimliği tespit deilecek. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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