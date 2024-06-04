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        Sakarya'da tarlada insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu (2)

        KEMİKLERİNYAKININDA KİMLİK BULUNDUSakarya'da tarlada insana ait olduğu değerlendirilen kemiklerin yakınında, 21 Nisan'dan beri kayıp olan Atakan Niş'e (32) ait kimlik kartı bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 15:03 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:05
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        Sakarya'da tarlada insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu (2)
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        KEMİKLERİNYAKININDA KİMLİK BULUNDU

        Sakarya'da tarlada insana ait olduğu değerlendirilen kemiklerin yakınında, 21 Nisan'dan beri kayıp olan Atakan Niş'e (32) ait kimlik kartı bulundu. Jandarma, ekipleri, cesedin yaban hayvanları kaynaklı kemiklerinin kalmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Kemiklerle ilgili Korucuk Ön Otopsi Merkezi'nde inceleme sürerken, jandarmanın da olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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