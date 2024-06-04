Sakarya'da tarlada insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu (2)
KEMİKLERİNYAKININDA KİMLİK BULUNDUSakarya'da tarlada insana ait olduğu değerlendirilen kemiklerin yakınında, 21 Nisan'dan beri kayıp olan Atakan Niş'e (32) ait kimlik kartı bulundu.
KEMİKLERİNYAKININDA KİMLİK BULUNDU
Sakarya'da tarlada insana ait olduğu değerlendirilen kemiklerin yakınında, 21 Nisan'dan beri kayıp olan Atakan Niş'e (32) ait kimlik kartı bulundu. Jandarma, ekipleri, cesedin yaban hayvanları kaynaklı kemiklerinin kalmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Kemiklerle ilgili Korucuk Ön Otopsi Merkezi'nde inceleme sürerken, jandarmanın da olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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