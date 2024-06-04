30 yıl hapisle aranan firari, yüz tanıma sistemi sayesinde yakalandı

SAKARYA'da, jandarmanın ihtarına uymayan, yapılan takiple durdurulan kamyonetin kasasında, brandanın altında saklanırken yakalanan F.A. (30), kimlik bilgilerini jandarma ile paylaşmadı. Jandarmanın ‘yüz tanıma sistemi’ üzerinden yaptığı sorguda, hakkında 22 ayrı suçtan kesinleşmiş 30 yıl 7 ay 28 gün hapis cezası olduğu ortaya çıkan F.A., cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yol uygulaması yaptı. Jandarma, bir kamyonetin sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, ekipler de peşine düştü. Yapılan takip sonucu kamyonet durduruldu. Kamyonette arama yapan ekipler, kasada bulunan brandanın altına saklanan kişiyle karşılaştı. Üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli, ekiplere TC kimlik numarasını söylemedi.