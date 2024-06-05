Motosikletli Sümeyye kazada öldü; o anlar kamerada
SAKARYA'dayavaşlayan motosiklete arkadan çarpan motosikletten düşerek otomobilin altına giren sürücü Sümeyye Gençer (20), hayatını kaybetti.
SAKARYA'dayavaşlayan motosiklete arkadan çarpan motosikletten düşerek otomobilin altına giren sürücü Sümeyye Gençer (20), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı'nda meydana geldi. Sümeyye Gençer'in kullandığı 54 AJL 107 plakalı motosiklet, yolun sağ şeridinde yavaşlayan K.Y. idaresindeki motosiklete arkadan çarptı. Motosikletten düşerek sürüklenen Gençer, park halindeki bir otomobilin altına girdi. Kaza sonrası bölgeye ekipler gönderildi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gençer, hayatını kaybetti.
TOPRAĞA VERİLDİ
Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Gençer'in kullandığı motosikletin yavaşlayan motosiklete arkadan çarptıktan sonra savrulduğu ve Gençer'in asfaltta sürüklendiği anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca diğer motosikletteki 2 kişinin de yere düştüğü, sonrasında ayağa kalktığı görüldü. Diğer yandan Sümeyye Gençer'in cenazesi, öğle vakti Geyve ilçesine bağlı Sarıgazi Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Sarıgazi Türbeli Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.