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        Sapanca Ultra Dağ Maratonu 10'uncu kez koşuldu

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Sapanca Ultra Maratonu, 14 ülkeden bin 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 14:49 Güncelleme: 09.06.2024 - 14:55
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        Sapanca Ultra Dağ Maratonu 10'uncu kez koşuldu
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        SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde bu yıl 10’uncusu düzenlenen Sapanca Ultra Maratonu, 14 ülkeden bin 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Maratona katılanlar 24 kilometrelik parkuru bitirmek için yarıştı.

        Sapanca ilçesinde düzenlenen 10’uncu Sapanca Ultra Maratonu'na 14 ülkeden bin 200 sporcu katıldı. Maraton kapsamında Şirketler Etabı, Sapanca Gölü Koşusu, Sapanca Doğa Koşusu, Sapanca Patika Koşusu, Sapanca Orman Koşusu ve Sapanca Ultra Koşusu olmak üzere altı farklı parkurda yarışlar düzenlendi. Yüzde 35’ini kadın sporcuların oluşturduğu etkinlik, düzenlenen birçok atölye çalışması ile festival havasında geçti. Sporcular keyifli manzaralar eşliğinde doğanın renkleri ile koşma imkanı yakaladı. Sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşayan sporcular 24 kilometrelik parkuru tamamlamak için yarıştı. Maratonun sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Maratona İstanbul'dan ekibiyle birlikte gelen atletizm antrenörü Ayhan Esen, "Burada çok güzel bir ortam vardı. Geldik, keyifli bir gün geçirdik ve sağlıkla bitirdik. Gölde serinleyenler de oldu koşudan sonra. Daha ne olsun, organizasyona teşekkür ederiz" dedi.

        24 kilometrelik parkurda birinci olan Derin Su Sevilgen ise, "Kadınlar kategorisinde 24 kilometre koşarak 2’nci oldum. Burada olmak harikaydı. Çok güzel bir doğa vardı. Bütün ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

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