Kuyumcuda hırsızlık anı kamerada

SAKARYA’nın Adapazarı ilçesinde kuyumcudan 500 bin TL değerinde ziynet eşyaları çalan şüphelinin hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından olaydan 2 saat sonra yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde Çark Caddesi girişinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Kurban Bayramı nedeniyle kapalı olan kuyumcuya giren şüpheli çekmecelerde bulunan 500 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını çalarak kaçtı. İş yerinin alarm sisteminin devreye girmesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelinin hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis ekiplerinin kimliğini tespit ettiği şüpheli E.Ö. (31), olaydan 2 saat sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.