Dünya şampiyonasına hazırlanan milli güreşçi Sapanca Gölü'nü yüzerek geçti

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonasına hazırlanan Hüseyin Memioğlu, Sapanca Gölü'nü yüzerek geçti.

Ekim ayında yapılacak olan Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'na Sapanca’da hazırlanan milli güreşçi Hüseyin Memioğlu, Sakarya Buyükşehir Belediyesi Tesisleri'nde Milli Takım Antrenörleri Zafer Basar ve Ebubekir Yılmaz nezaretinde çalışmalarına devam ediyor. Milli güreşçi Memioğlu, sahil yolundan Sapanca Gölü'ne girerek 9 bin 225 metre yüzüp 3 saat 15 dakikada gölü karşıdan karşıya geçti. Memioğlu, sahil yolundan girerek Eşme sahiline kadar yüzerek Sapanca Gölü'nü yüzerek geçti.

Bir ay sonra Sapanca Gölü'nü tekrar yüzerek geçeceğini belirten Memioğlu, "Kondisyon olarak yaptığımız çalışmalar iyi sonuçlar veriyor. Sapanca Gölü'nü karşıdan karşıya yüzerek kendi açımdan da bir ilki gerçekleştirmiş oldum. Bir ay sonra tekrar Sapanca Gölü'nü karşıdan karşıya yüzeceğim. Sonrasında 100 kilometrelik bisiklet turu. Daha sonra da Sapanca Soğucak yaylasına tepe koşusu gerçekleştireceğim. Bunların hepsini aynı gün içerisinde yapmayı hedefliyorum. Bayram sonrası Sakarya Büyükşehir Belediyesi Güreş Tesisleri'nde Zafer Başar ve Eburekir Yılmaz hocalarım nezaretinde triatlon ve ağırlık antrenmanlarına biraz daha ağırlık vererek Hırvatistan'da yapılacak olan Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanarak dünya şampiyonu olmak en büyük arzumuz. Sapancamız'ı, Sakaryamız'ı ve ülkemizi en iyi şekilde gururlandırarak bayrağımızı dalgalandırarak görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek en büyük hedefim" dedi.