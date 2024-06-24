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        Cezaevinden izinli çıktı, tartışmada öldürüldü

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Volkan Sağıroğlu, tartıştığı C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 21:08 Güncelleme: 24.06.2024 - 21:10
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        Cezaevinden izinli çıktı, tartışmada öldürüldü
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        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Volkan Sağıroğlu, tartıştığı C.Ö. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

        Olay, akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi'ndeki C.Ö.'ye ait iş yerinde meydana geldi. Cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Volkan Sağıroğlu ile C.Ö. arasında tartışma yaşandı. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından C.Ö., tabancayla Sağıoğlu'na ateş açtı. Sağıroğlu, vücuduna isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirirken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken Sağıroğlu'nun cansız bedeni Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay sonrası kaçan C.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

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