Komşu iş yerinin sahibini öldüren şüpheli yakalandı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde cezaevinden izinli çıkan Volkan Sağıroğlu’nu bungalov işletmeciliği yaptığı tesiste çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldüren Cenk Ö., jandarma tarafından yakalandı. Kendisi gibi bungalov işletmesi olan Sağıroğlu’nu vurduktan sonra 112’yi arayarak ihbarda bulunduğu belirtilen Cenk Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi'ndeki Cenk Ö.’nün bungalov işletmeciliği yaptığı iş yerinde meydana geldi. Cezaevinden izinli çıkan bungalov işletmecisi Volkan Sağıroğlu, kendi işletmesinin yanında bulunan meslektaşı Cenk Ö.’nün yanına gitti. Burada çıkan tartışmada Cenk Ö., tabancayla Sağıroğlu'nu tabancayla vurarak öldürüp, kaçtı.