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        Komşu iş yerinin sahibini öldüren şüpheli yakalandı

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde cezaevinden izinli çıkan Volkan Sağıroğlu'nu bungalov işletmeciliği yaptığı tesiste çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldüren Cenk Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 12:54 Güncelleme: 25.06.2024 - 13:00
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        Komşu iş yerinin sahibini öldüren şüpheli yakalandı
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        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde cezaevinden izinli çıkan Volkan Sağıroğlu’nu bungalov işletmeciliği yaptığı tesiste çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldüren Cenk Ö., jandarma tarafından yakalandı. Kendisi gibi bungalov işletmesi olan Sağıroğlu’nu vurduktan sonra 112’yi arayarak ihbarda bulunduğu belirtilen Cenk Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi'ndeki Cenk Ö.’nün bungalov işletmeciliği yaptığı iş yerinde meydana geldi. Cezaevinden izinli çıkan bungalov işletmecisi Volkan Sağıroğlu, kendi işletmesinin yanında bulunan meslektaşı Cenk Ö.’nün yanına gitti. Burada çıkan tartışmada Cenk Ö., tabancayla Sağıroğlu'nu tabancayla vurarak öldürüp, kaçtı.

        Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Cenk Ö.’yü gece saatlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Cenk Ö.’nün iş yerinde Sağıroğlu’nu vurduktan sonra 112’yi arayarak ihbarda bulunduğu ortaya çıktı. Çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan Volkan Sağıroğlu'nun son olarak ‘hakaret’ suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı, bulunduğu Ferizli Kapalı Cezaevi’nden açık cezaevine nakli öncesi 15 gün izin verildiği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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