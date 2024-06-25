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        Komşu iş yerinin sahibini öldüren şüpheli tutuklandı (2)

        MAHKEMEYEÇIKARILDISakarya'nın Sapanca ilçesinde Volkan Sağıroğlu'nu bungalov işletmeciliği yaptığı tesiste çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldüren Cenk Öz, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 13:36 Güncelleme: 25.06.2024 - 13:36
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        Komşu iş yerinin sahibini öldüren şüpheli tutuklandı (2)
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        MAHKEMEYEÇIKARILDI

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Volkan Sağıroğlu’nu bungalov işletmeciliği yaptığı tesiste çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldüren Cenk Öz, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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