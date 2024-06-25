Komşu iş yerinin sahibini öldüren şüpheli tutuklandı (2)

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Volkan Sağıroğlu’nu bungalov işletmeciliği yaptığı tesiste çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldüren Cenk Öz, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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