Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da göçmen kaçakçılarına operasyon; 21 gözaltı

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, kaçak yollarla yurda giren göçmenleri kente getirerek işe yerleştirip, haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 18:56 Güncelleme: 26.06.2024 - 19:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da göçmen kaçakçılarına operasyon; 21 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, kaçak yollarla yurda giren göçmenleri kente getirerek işe yerleştirip, haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 39 kaçak göçmen de yakalanarak, haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Sakarya’nın Geyve ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaçak yollarla yurda giren göçmenleri kente getirerek işe yerleştirip kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilerin Adapazarı, Kaynarca, Geyve, Pamukova ve Taraklı ilçelerindeki adreslerine jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Geniş güvenlik önlemleri altında düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken, 39 kaçak göçmen yakalandı. Şüphelilerden 8'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 12'si Türk, 1'i Suriye uyruklu toplam 13 kişinin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor. 

        Operasyon kapsamında yakalanan 39 kaçak göçmen hakkında da adli ve idari işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kader maçında 11'ler belli oldu!
        Kader maçında 11'ler belli oldu!
        Üç ilde orman yangını
        Üç ilde orman yangını
        İki dakikayla hayatta kaldı
        İki dakikayla hayatta kaldı
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Bombalı gölde plaj keyfi
        Bombalı gölde plaj keyfi
        Bilinçsiz vitamin ve gıda takviyesi böbrek sağlığını bozuyor
        Bilinçsiz vitamin ve gıda takviyesi böbrek sağlığını bozuyor
        İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu: 250 milyon değerinde 180 bin 324 adet ele geçirildi
        İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu: 250 milyon değerinde 180 bin 324 adet ele geçirildi
        75 günlük çalışma başladı, yoğunluk oluştu
        75 günlük çalışma başladı, yoğunluk oluştu
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        DSÖ'den korkutan açıklama! 1.8 milyar yetişkin risk altında
        DSÖ'den korkutan açıklama! 1.8 milyar yetişkin risk altında
        Yemek yerken üzerlerine tavan çöktü!
        Yemek yerken üzerlerine tavan çöktü!
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası yarın yürürlükte
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası yarın yürürlükte
        Aralarında 3 km var
        Aralarında 3 km var
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Konser biletleri neden pahalı?
        Konser biletleri neden pahalı?
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!

        Benzer Haberler

        Sakarya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı
        Sakarya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı
        Sakarya'nın sahillerinde denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı
        Sakarya'nın sahillerinde denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı
        Sakarya'da yaşayan Alman Raab, Müslüman oldu
        Sakarya'da yaşayan Alman Raab, Müslüman oldu
        Sakarya'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Sakarya'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Sakarya'da cipe çarpan motosikletli ağır yaralandı
        Sakarya'da cipe çarpan motosikletli ağır yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nda 3 tırın karıştığı kaza ulaşımı aksattı
        Anadolu Otoyolu'nda 3 tırın karıştığı kaza ulaşımı aksattı