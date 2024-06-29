Erbakan: Karapürçek'te enerji santrali kuracağız

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Karapürçek’te bir enerji santrali yapıp, ilçedeki sanayi kuruluşlarına bu enerjiyi, elektriği satmak için bir şirket kuruyor belediye. Bu şirket de yüzde 51 belediye, yüzde 49’u da Karapürçek halkı ile ortak yapılacak” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti kurmayları ile birlikte 31 Mart seçimlerinde partisinin kazandığı Karapürçek, Kaynarca ve Geyve ilçelerine teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. İlçelerde belediye başkanlarını makamlarında ziyaret ederek tebrik eden Erbakan, daha sonra esnafı ziyaret ederek teşekkür etti. Geyve Belediyesi ziyaretinde açıklamalarda bulunan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Belediyemizde inşallah gerçekleştireceğimiz ahlaklı belediyecilik hizmetleriyle milli görüş belediyeciliği hizmetleriyle inşallah Sakarya halkının daha da gönlündeki, kalbindeki yerimizi daha da iyi bir noktaya getireceğiz. İnşallah Sakarya'da önümüzdeki seçimlerde çok daha büyük başarıları, zaferleri inşallah kazanacağız. Buna inanıyoruz. Bu vesileyle tabii ki şunu da ifade etmek isterim. Bu belediyelerimiz ahlaklı belediyecilik hizmetlerini inşallah Sakarya halkıyla buluşturacaklar. Yeni bir dönemi başlattık. Hizmet dönemini başlattık. Bereket dönemini başlattık. Ahlaklı belediyecilik dönemini Milli Görüş belediyeciliği dönemini başlattık. Adil belediyecilik dönemini başlattık. Bütün bunların Sakarya'ya özellikle de belediyeleri kazanmış olduğumuz Geyve'ye, Karapürçek’e ve Kaynarca'ya hayırlı olmasını cenabı Allah'tan diliyorum. Tabii adaleti mutlaka belediye başkanlarımız gözetecek. Hem hizmetlerini adil bir şekilde herkese ulaştırılması hem de aynı zamanda işin ehline verilmesi ehliyetin ve liyakatin ön plana çıkarılması adalet ilkesinin olmazsa olmazlarıdır. Bununla beraber başkanlarımız bereket dönemini başlatacak. Denk bütçenin gerçekleşme ve belediyelerimizin borçtan ve faizden bir an evvel kurtarılması sağlanacak. Hizmet dönemi başlayacak. Hiçbir gerekçenin bahanenin arkasına sığınmadan, gerekirse gerekli kaynağı da bulup üreterek hizmetlerle inşallah halkımız buluşturulacak” diye konuştu.