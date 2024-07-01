Servis minibüsü ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı; kaza anı kamerada

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde servis minibüsünün manevra yaptığı sırada motosikletin hızla gelip çarpması ve sürücünün motordan savrularak düşmesi yer aldı.

Kaza, saat saat 10.30 sıralarında Akyazı ilçesi Ada Caddesi'nde meydana geldi. Kuzuluk istikametine giden Mehmet Harun D. idaresindeki 54 AKJ 646 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve akaryakıt istasyonuna dönüş manevrası yapan M.K. yönetimindeki 54 S 1730 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet Harun D., önce Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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