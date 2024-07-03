Şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü öldü

Kaza, akşam saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi Acelle Yayla Yolu Çatalkaya mevkisinde meydana geldi. Nurhan Demiralay'ın kullandığı ATV kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ATV sürücüsü Nurhan Demiralay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Nurhan Demiralay’ın cenazesi savcılık ön incelemesinden sonra Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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