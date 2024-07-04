Sakarya Karasu'dan Romanya'ya Ro-Ro seferleri başladı

SAKARYA’nın Karasu ilçesindeki limandan Romanya’ya ilk Ro-Ro seferi yapıldı. Limanda düzenlenen törenle ilk TIR’ın yüklendiği gemi, Köstence’ye gitmek için yola çıktı.

Karasu’daki limanın ticarette lojistik bir güzergah olarak kullanılması için başlatılan çalışmalar kapsamında ilk Ro-Ro seferi yapıldı. Romanya’nın Köstence şehrindeki limana gidecek ilk TIR’ın gemiye yüklenmesi için düzenlenen törene Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı ile Karasu Sahil Güvenlik Komutanı Astsubay Kıdemli Çavuş Sedat Gülnar katıldı. Törende konuşan Başkan İshak Sarı, “İlçemizden Romanya’ya uzanan seferler sayesinde ticari firmaların, sınır kapılarında uzun süre beklemeleri gerekmeyecek ve buralarda karşılaşılan sorunlar yaşanmayacak. Ayrıca nakliye süreleri ve maliyetlerinin azalması da ticarette büyük bir avantaj oluşturacak. Ayrıca Avrupa’dan Köstence Limanı kullanılarak Karasu Limanı’na ve Türkiye üzerinden transit olarak üçüncü ülkelere gidecek olan araçlar için de bu yeni güzergâh, alternatif olacaktır. Pek çok avantaj ihtiva etmesi vesilesiyle Karasu’yu Avrupa ülkelerine yapılacak ihracatın artışında güçlü bir potansiyel haline getirecek bu seferlerle Türkiye ve ilçemiz kazanmış olacak” dedi.