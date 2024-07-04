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        Sakarya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

         SAKARYA'nınGeyve ilçesi D-650 karayolunda, yağış nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 7 aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 22:37 Güncelleme: 04.07.2024 - 22:40
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        Sakarya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı
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         SAKARYA'nınGeyve ilçesi D-650 karayolunda, yağış nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 7 aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında D-650 karayolunun Devebağırtan mevkisinde meydana geldi. Sakarya istikametinden Bilecik yönüne gitmekte olan 07 AJY 205 plakalı TIR’ın yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkmasının ardından, arkasından gelen 54 LL 821 plakalı otomobil, TIR’a arkadan çarptı. Aynı yönde ilerleyen 1 TIR, 1 kamyon, 1 otomobil ve 2 hafif ticari araç da kayganlaşan yolda duramayıp birbirine girdi. Zincirleme trafik kazasının ardından D-650 karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapanırken ihbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, TIR’ın dorsesine arkadan çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirirken, diğer araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedaviye alındı. D-650 karayolu da araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı. 

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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