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        Orman işletme deposundaki patlamada ağır yaralanan işçi, 62 gün sonra öldü

        SAKARYA'da6 Mayıs'ta orman işletme deposundaki damgalama tankında meydana gelen patlamada yaralanan işçilerden Faik Yarımbaş (53), tedavi gördüğü hastanede 62 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 11:40 Güncelleme: 07.07.2024 - 11:45
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        Orman işletme deposundaki patlamada ağır yaralanan işçi, 62 gün sonra öldü
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        SAKARYA'da6 Mayıs'ta orman işletme deposundaki damgalama tankında meydana gelen patlamada yaralanan işçilerden Faik Yarımbaş (53), tedavi gördüğü hastanede 62 gün sonra hayatını kaybetti.

        Olay, 6 Mayıs'ta saat 13.30 sıralarında Akyazı ilçesindeki Yongalık Orman İşletme Müdürlüğü deposunda meydana geldi. Ağaçlara damgalama yapmak için kullanılan boyanın bulunduğu tankta, patlama oldu. Patlama sırasında tankın yakınındaki işçiler Faik Yarımbaş, Selçuk Yılmaz (44) ve Abdülkadir T. yaralandı. Vücudunun yüzde 65'inde yanıklar olan Selçuk Yılmaz, olaydan 8 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde 62 gündür tedavi gören Faik Yarımbaş da dün yaşam savaşını kaybetti. Böylece patlama ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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