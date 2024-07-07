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        11 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği nehirde boğuldu

        SAKARYA'nın Erenler ilçesinde serinlemek için Sakarya Nehri'ne giren Irak uyruklu Abdullah Qaıd Shareef Shareef (11), akıntıya kapılınca hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 17:44 Güncelleme: 07.07.2024 - 17:50
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        11 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği nehirde boğuldu
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        SAKARYA'nın Erenler ilçesinde serinlemek için Sakarya Nehri'ne giren Irak uyruklu Abdullah Qaıd Shareef Shareef (11), akıntıya kapılınca hayatını kaybetti.

        Olay, saat 15.30 sıralarında Erenler ilçesinin Güneşler mevkinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla serinlemek için Sakarya Nehri'ne giren Iraklı Abdullah Qaıd Shareef Shareef akıntıya kapıldı. Arkadaşları ve çevredekiler çocuğu kurtaramayınca olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından botla yapılan aramada Shareef'in suya girdiği yerden yaklaşık 3 kilometre uzakta cansız bedenine ulaşıldı.

        Shareef'in cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Galeri
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