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        Yasağa rağmen denize giren 30 kişiye para cezası

        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde denize girmenin yasak olduğu 7-8 Temmuz tarihleri arasında uyarılara rağmen denize giren 30 kişiye Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kişi başı 2 bin 52'şer TL idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 17:08 Güncelleme: 09.07.2024 - 17:10
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        Yasağa rağmen denize giren 30 kişiye para cezası
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        SAKARYA’nın Karasu ilçesinde denize girmenin yasak olduğu 7-8 Temmuz tarihleri arasında uyarılara rağmen denize giren 30 kişiye Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kişi başı 2 bin 52'şer TL idari para cezası kesildi.

        Sakarya’nın sahil kenti Karasu’da geçen pazar ve pazartesi günü bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle tüm sahil şeridinde denize girmek yasaklandı. Sahil Güvenlik ekipleri de sahilde devriye atarak vatandaşları boğulmalara karşı denize girmemeleri konusunda uyardı. Yasağa rağmen denize girenlere ekipler tarafından idari para cezası kesildi. 7 Temmuz’da 7 kişiye, 8 Temmuz’da da 23 kişiye olmak üzere toplam 30 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında kişi başı 2 bin 52 TL olmak üzere olmak üzere 61 bin 560 lira ceza yazıldı. Kesilen cezaların Karasu Kaymakamlığı tarafından onaylandığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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