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        Sakarya'ya şehit ateşi düştü

        IRAK'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın (26) acı haberi, Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 21:30 Güncelleme: 12.07.2024 - 21:35
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        Sakarya'ya şehit ateşi düştü
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        IRAK'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın (26) acı haberi, Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki baba ocağına ulaştı. 

        Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay, Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Şehidin acı haberi, Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki baba ocağına yetkililer tarafından ulaştırıldı. Güneşler Mahallesi Kabasakal Sokak'a Türk bayrakları asılırken, oğlunun şehadet haberini alan acılı baba ise 'İmansız oğlu imansızlar' diyerek tepki gösterdi. Nişan hazırlığı yaptığı öğrenilen şehidin cenazesinin, yarın Güneşler Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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