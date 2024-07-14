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        Sakarya'da kozmetik fabrikasında yangın (2)

        4SAATTE KONTROL ALTINA ALINDISakarya'nın Arifiye ilçesinde, saat 22.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 03:41 Güncelleme: 14.07.2024 - 03:45
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        Sakarya'da kozmetik fabrikasında yangın (2)
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        4SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, saat 22.30 sıralarında bir kozmetik fabrikasında çıkan yangın, 4 saatte kontrol altına alındı. Alevlere 96 personel, 15 tanker, 1'i köpük kulesi olmak üzere 30 araç ile müdahale edilirken, yangın sonrası fabrika kullanılmaz hale geldi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, bazı itfaiyecilerin dumandan da etkilendiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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