Sakarya'da kozmetik fabrikasında yangın (2)
4SAATTE KONTROL ALTINA ALINDISakarya'nın Arifiye ilçesinde, saat 22.
4SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, saat 22.30 sıralarında bir kozmetik fabrikasında çıkan yangın, 4 saatte kontrol altına alındı. Alevlere 96 personel, 15 tanker, 1'i köpük kulesi olmak üzere 30 araç ile müdahale edilirken, yangın sonrası fabrika kullanılmaz hale geldi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, bazı itfaiyecilerin dumandan da etkilendiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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